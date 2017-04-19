СК РФ заявил о спасении трех человек с затонувшего в Черном море судна
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Трое из 12 членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в Черном море, спасены. Об этом сообщил представитель южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"К настоящему времени спасены трое членов экипажа", - рассказал собеседник.
Как сообщалось ранее, по факту ЧП в России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".
По данным следствия, в среду около 3 часов 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива "по неизвестной пока причине" потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".
Как заявляет СК РФ, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно.
В следственном управлении добавили, что на борту судна находился экипаж в составе 12 человек девять граждан Украины, двое граждан России, один гражданин Грузии.