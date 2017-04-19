СК РФ заявив про порятунок трьох людей з затонулого в Чорному морі судна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Троє з 12 членів екіпажу суховантажу "Герої Арсеналу", який зазнав аварії в Чорному морі, врятовані. Про це повідомив представник південного слідчого управління на транспорті слідчого комітету РФ, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"До теперішнього часу врятовано трьох членів екіпажу", - розповів співрозмовник.
Як повідомлялося раніше, за фактом НП у Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.263 КК РФ "порушення правил безпеки руху та експлуатації морського і внутрішнього водного транспорту".
За даними слідства, в середу близько 3 годин 30 хвилин в Чорному морі на відстані 19 морських миль від мису Залізний Ріг (Краснодарський край Таманський півострів), поблизу Керченської протоки "з невідомих поки причин" зазнав аварії і затонув суховантаж "Герої Арсеналу".
Як заявляє СК РФ, суховантаж під прапором Панами прямував з порту Азов Ростовської області в Туреччину, перевозячи зерно.
У слідчому управлінні додали, що на борту судна перебував екіпаж у складі 12 осіб: дев'ять громадян України, двоє громадян Росії, один громадянин Грузії.