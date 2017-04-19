СК РФ открыл производство после аварии судна в Черном море

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ по факту аварии в акватории Черного моря сухогруза "Герои Арсенала".

По данным российского следствия, 19 апреля 2017 года примерно в 3 часа 30 минут в Черном море на расстоянии 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной причине потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

Как отмечается, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна, по информации СК РФ, находился экипаж в составе 12 человек (9 граждан Украины, 2 гражданина России, 1 гражданин Грузии).

В районе затопления работают спасательные службы. Сейчас спасено несколько членов экипажа.

Следователи проводят осмотр места происшествия, принимают меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНН, судно с украинцами затонуло в Черном море.