СК РФ открыл производство после аварии судна в Черном море

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33028 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100115 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151397 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114481 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115283 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111791 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103757 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106900 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103426 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152343 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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СК РФ открыл производство после аварии судна в Черном море

СК РФ открыл производство после аварии судна в Черном море

Киев  •  УНН

 • 8124 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации открыли уголовное производство по аварии сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ по факту аварии в акватории Черного моря сухогруза "Герои Арсенала".

По данным российского следствия, 19 апреля 2017 года примерно в 3 часа 30 минут в Черном море на расстоянии 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной причине потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

Как отмечается, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна, по информации СК РФ, находился экипаж в составе 12 человек (9 граждан Украины, 2 гражданина России, 1 гражданин Грузии).

В районе затопления работают спасательные службы. Сейчас спасено несколько членов экипажа.

Следователи проводят осмотр места происшествия, принимают меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНН, судно с украинцами затонуло в Черном море.

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