СК РФ открыл производство после аварии судна в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации открыли уголовное производство по аварии сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ по факту аварии в акватории Черного моря сухогруза "Герои Арсенала".
По данным российского следствия, 19 апреля 2017 года примерно в 3 часа 30 минут в Черном море на расстоянии 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной причине потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".
Как отмечается, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна, по информации СК РФ, находился экипаж в составе 12 человек (9 граждан Украины, 2 гражданина России, 1 гражданин Грузии).
В районе затопления работают спасательные службы. Сейчас спасено несколько членов экипажа.
Следователи проводят осмотр места происшествия, принимают меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал УНН, судно с украинцами затонуло в Черном море.