СК РФ відкрив провадження щодо аварії судна в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Слідчі органи Південного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації відкрили кримінальне провадження щодо аварії суховантажу “Герої Арсеналу” в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
Кримінальну справу порушили за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.263 КК РФ за фактом аварії в акваторії Чорного моря суховантажу “Герої Арсеналу”.
За даними російського слідства, 19 квітня 2017 року приблизно о 3 годині 30 хвилин в Чорному морі на відстані 19 морських миль від мису Залізний Ріг (Краснодарський край Таманський півострів), поблизу Керченської протоки з невідомої причини зазнав аварії і затонув суховантаж “Герої Арсеналу”.
Як зазначається, суховантаж під прапором Панами прямував з порту Азов Ростовської області в Туреччину, перевозячи зерно. На борту судна, за інформацією СК РФ, перебував екіпаж у складі 12 осіб (9 громадян України, 2 громадянина Росії, 1 громадянин Грузії).
У районі затоплення працюють рятувальні служби. Зараз врятовано кілька членів екіпажу.
Слідчі проводять огляд місця події, вживають заходи до встановлення всіх обставин події. Розслідування кримінальної справи триває.
Як повідомляв УНН, судно з українцями затонуло в Чорному морі.