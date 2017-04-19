СК РФ відкрив провадження щодо аварії судна в Чорному морі

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Слідчі органи Південного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації відкрили кримінальне провадження щодо аварії суховантажу “Герої Арсеналу” в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.

Кримінальну справу порушили за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.263 КК РФ за фактом аварії в акваторії Чорного моря суховантажу “Герої Арсеналу”.

За даними російського слідства, 19 квітня 2017 року приблизно о 3 годині 30 хвилин в Чорному морі на відстані 19 морських миль від мису Залізний Ріг (Краснодарський край Таманський півострів), поблизу Керченської протоки з невідомої причини зазнав аварії і затонув суховантаж “Герої Арсеналу”.

Як зазначається, суховантаж під прапором Панами прямував з порту Азов Ростовської області в Туреччину, перевозячи зерно. На борту судна, за інформацією СК РФ, перебував екіпаж у складі 12 осіб (9 громадян України, 2 громадянина Росії, 1 громадянин Грузії).

У районі затоплення працюють рятувальні служби. Зараз врятовано кілька членів екіпажу.

Слідчі проводять огляд місця події, вживають заходи до встановлення всіх обставин події. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНН, судно з українцями затонуло в Чорному морі.

Українські Національні Новини

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