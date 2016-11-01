СК РФ возбудил очередные дела против командиров из ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении нескольких командиров подразделений украинской армии по подозрению в "применении запрещенных средств и методов ведения войны", передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
Как отмечается, российские следователи установили имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые, по версии СК РФ, в марте 2016 года обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры и население на востоке Украины.
"В связи с этим возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Андрея Соколова, командира 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины полковника Владислава Клочкова, командира 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Виталия Якубова, командира 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Михаила Прокопива, а также других неустановленных лиц указанных подразделений", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения жилых домов в городе Макеевке 27 октября 2016 года.
Напомним, ранее СК РФ уже возбудил дела против ряда командиров из ВСУ.