СК РФ порушив чергові справи проти командирів із ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи щодо декількох командирів підрозділів української армії за підозрою у “застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни”, передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.
Як зазначається, російські слідчі встановили імена командирів підрозділів Збройних сил України, які, за версією СК РФ, у березні 2016 року обстріляли з артилерії об'єкти цивільної інфраструктури та населення на сході України.
"У зв'язку з цим порушено кримінальні справи за ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) стосовно командира 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України полковника Андрія Соколова, командира 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил Україна полковника Владислава Клочкова, командира 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України полковника Віталія Якубова, командира 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України підполковника Михайла Прокопіва, а також інших невстановлених осіб зазначених підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як повідомляє СК РФ, порушено кримінальну справу за фактом артилерійського обстрілу з важких видів озброєння житлових будинків в місті Макіївці 27 жовтня 2016 року.
Нагадаємо, раніше СК РФ вже порушив справи проти низки командирів із ЗСУ.