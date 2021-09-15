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СК “Экспресс Страхование” вошла в ТОП-5 рейтинга страховщиков КАСКО

СК “Экспресс Страхование” вошла в ТОП-5 рейтинга страховщиков КАСКО

Киев  •  УНН

 • 20336 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Журнал “Insurance TOP”, специализирующийся на эксклюзивном контенте о страховании, перестраховании и иншуртех-секторе, опубликовал рейтинг лучших компаний в сегменте КАСКО. По итогам первого полугодия 2021 года СК “Экспресс Страхование” автомобильной корпорации “УкрАВТО” поднялась сразу на 3 позиции и вошла в ТОП-5 лучших страховщиков КАСКО.

На протяжении последних нескольких лет тройка лидеров в сегменте КАСКО остается неизменной: ARX (1), “Арсенал Страхование” (2), “УНИКА” (3). Четвертое и пятое места поочередно разыгрывали между собой компании “УСГ”, “ТАС”, “Универсальная”, “ИНГО”, PZU. Однако в первой половине 2021 года СК “Экспресс Страхование”, входящая в структуру Корпорации “УкрАВТО”, прогнозируемо закрепилась в ТОП-5 лучших операторов страхового рынка.

На протяжении 5 последних лет СК “Экспресс Страхование” входило в десятку лучших компаний, а с 2019 года прочно удерживала в рейтинге Insurance TOP 8 место. Однако прошлогодний коронавирусный карантин весьма пошатнул позиции как всего рынка, так и его традиционных лидеров.

По данным НБУ по итогам 2020 года от лицензий добровольно отказались 24 страховые компании, весьма существенно расширив поле для маневра игрокам “высшей лиги”. Однако, как показывает свежий рейтинг, некоторые из них также испытали определенные финансовые ограничения, не позволившие воспользоваться уникальностью момента для укрепления своих позиций на рынке.

В свою очередь СК “Экспресс Страхование” более чем успешно реализовала свой шанс. Компания не просто нарастила свою клиентскую базу, но и показала хорошие результаты по ее удержанию. Прирост клиентов всего за полгода составил 53,7%, эффективность пролонгации договоров — почти 80%.

Эксперты рейтинга отдали также должное улучшению и других основных показателей. СК “Экспресс Страхование” увеличила резервы — на 36,6% (до 294,7 млн грн), активы — на 31,2% (до 494,7 млн грн), общий объем страховых выплат — на 67,9% (109,5 млн грн) и страховых премий — на 55,8% (до 296,5 млн грн).

По словам директора СК “Экспресс Страхование” Татьяны Щучьевой, к столь рекордным показателям компания стремилась в течение 13 лет.

“СК „Экспресс Страхование“ уже 13 лет подряд формирует уникальный сервис страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Нашему успеху способствует опыт интеграции сервисов с официальными СТО и профессиональная команда самоотверженных единомышленников. У нас нет „лишних“ людей или автоматически-равнодушных решений. У нас только живое общение! Эту энергию просто невозможно не прочувствовать”, — сказала Щучьева.

Таким образом, по итогам первого полугодия “призовые места” в ТОП-5 рейтинга лучших страховых компаний в сегменте КАСКО распределились следующим образом:

 

СК

Премии (тыс. грн)

Выплаты (тыс. грн)

1

ARX

905 714

424 897

2

«Арсенал Страхование»

649 376

281 364

3

УНИКА

439 362

207 210

4

УСГ

304 738

167 697

5

«Экспресс Страхование»

264 099

96 086

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