СК "Експрес Страхування" увійшла в ТОП-5 рейтингу страховиків КАСКО

Протягом останніх декількох років трійка лідерів в сегменті КАСКО залишається незмінною: ARX (1), "Арсенал Страхування" (2), "УНІКА" (3). Четверте і п'яте місця по черзі розігрували між собою компанії "УСГ", "ТАС", "Універсальна", "ІНГО", PZU. Однак у першій половині 2021 року СК "Експрес Страхування", що входить в структуру Корпорації "УкрАВТО", прогнозовано закріпилася в ТОП-5 кращих операторів страхового ринку.

Протягом 5 останніх років СК "Експрес Страхування" входило в десятку кращих компаній, а з 2019 року міцно утримувала в рейтингу Insurance TOP 8 місце. Однак торішній коронавірусний карантин вельми похитнув позиції як всього ринку, так і його традиційних лідерів.

За даними НБУ за підсумками 2020 роки від ліцензій добровільно відмовилися 24 страхові компанії, вельми істотно розширивши поле для маневру гравцям "вищої ліги". Однак, як показує свіжий рейтинг, деякі з них також зазнали певних фінансові обмежень, які не дозволили скористатися унікальністю моменту для зміцнення своїх позицій на ринку.

У свою чергу СК "Експрес Страхування" більш ніж успішно реалізувала свій шанс. Компанія не просто наростила свою клієнтську базу, а й показала хороші результати з її утримання. Приріст клієнтів всього за півроку склав 53,7%, ефективність пролонгації договорів - майже 80%.

Експерти рейтингу віддали також належне поліпшенню інших основних показників. СК "Експрес Страхування" збільшила резерви - на 36,6% (до 294,7 млн грн), активи - на 31,2% (до 494,7 млн грн), загальний обсяг страхових виплат - на 67,9% (109,5 млн грн) і страхових премій - на 55,8% (до 296,5 млн грн).

За словами директора СК "Експрес Страхування" Тетяни Щучьєвої, до настільки рекордних показників компанія прагнула протягом 13 років.

"СК "Експрес Страхування" вже 13 років поспіль формує унікальний сервіс страхових послуг, фокусуючись на автомобільному страхуванні. Нашому успіху сприяє досвід інтеграції сервісів з офіційними СТО та професійна команда самовідданих однодумців. У нас немає "зайвих" людей або автоматично-байдужих рішень. У нас тільки живе спілкування! Цю енергію просто неможливо не відчути", - сказала Щучьєва.

Таким чином, за підсумками першого півріччя "призові місця" в ТОП-5 рейтингу кращих страхових компаній в сегменті КАСКО розподілилися наступним чином: