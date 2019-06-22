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Ситуацию в Грузии решил прокомментировать Кадыров

Киев • УНН

 • 17534 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров "с тревогой следит за событиями в Грузии, с народом которой Россия, по его словам, связана узами дружбы и единства". Об этом он решил написать в субботу в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Ситуацию в Грузии решил прокомментировать Кадыров

В Тбилиси у здания парламента два дня подряд проходили акции протеста. Главные требования митингующих — отставка главы МВД, проведение досрочных парламентских выборов и освобождение всех 305 человек, которые были задержаны полицией в ночь на пятницу при разгоне митинга у парламента.

“С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России по неофициальным данным почти один миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства”, — написал глава республики.

Кадыров подчеркнул, что у народов Грузии и Северного Кавказа “тысячи причин жить в мире и согласии и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью”. Он отметил при этом, что в последние годы в Тбилиси появились взращенные в США и на Западе политики, которые “главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народами Грузии и России”. “Пора властям Грузии понять, что нет у нее ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия”, — добавил Кадыров.

Как сообщал УНН, Кадыров решил также отреагировать на снос памятника Жукову в Харькове

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