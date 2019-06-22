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Ситуацію у Грузії вирішив прокоментувати Кадиров

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров “с тревогой следит за событиями в Грузии, с народом которой Россия, по его словам, связана узами дружбы и единства”. Об этом он решил написать в субботу в своем Telegram-канале, інформує УНН.

Ситуацію у Грузії вирішив прокоментувати Кадиров

У Тбілісі біля будівлі парламенту два дні поспіль проходили акції протесту. Головні вимоги мітингувальників — відставка глави МВС, проведення дострокових парламентських виборів і звільнення всіх 305 чоловік, які були затримані поліцією в ніч на п’ятницю під час розгону мітингу біля парламенту.

“З великою тривогою стежу за подіями в Грузії. Хочу нагадати, що від Грозного до Тбілісі всього 200 км. У Росії за неофіційними даними майже один мільйон грузин. Наші народи пов’язані віковими узами дружби і єдності”, — написав глава республіки.

Кадиров підкреслив, що у народів Грузії і Північного Кавказу “тисячі причин жити в мирі та злагоді і жодної причини дивитися один на одного з ненавистю”. Він зазначив при цьому, що в останні роки в Тбілісі з’явилися вирощені в США і на Заході політики, які “головним сенсом свого життя вважають перетворення Грузії і Росії в найлютіших ворогів, внесення розколу між народами Грузії і Росії”. “Пора владі Грузії зрозуміти, що немає у неї ближче сусіда, немає іншої держави, яка в годину біди швидше за всіх протягне руку допомоги, ніж Росія”, — додав Кадиров.

Як повідомляв УНН, Кадиров вирішив також відреагувати на знесення пам'ятника Жукову у Харкові

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