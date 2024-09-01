Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о круглосуточных ограничениях электроснабжения 1 сентября. Энергетики работают над ликвидацией последствий атак и подготовкой к осенне-зимнему сезону.
В воскресенье, 1 сентября, ограничения электроснабжения будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.
Сегодня плановые графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго,
Детали
Отмечается, что согласно правительственному постановлению, отключения не применяются к предприятиям критической инфраструктуры, а также к тем, которые импортируют более 80% электроэнергии для собственного потребления.
Энергетики 24/7 работают над ликвидацией последствий последней массированной атаки на энергетическую инфраструктуру. Продолжается масштабная ремонтная кампания, направленная на стабилизацию работы энергосистемы и подготовку к осенне-зимнему сезону. Призываем всех рационально использовать электроэнергию,
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
- Днепропетровская область: в результате боевых действий на подстанции возникло возгорание. При этом выключалась воздушная линия и обесточивались бытовые потребители. Возгорание ликвидировано.
- Одесская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивалась подстанция и бытовые потребители в двух областях. Питание частично восстановлено.
СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ
- Киевская область: из-за технологических нарушений краткосрочно отключалась воздушная линия.
- Харьковская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на одной из подстанций, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.
ОБЕСТОЧИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5694 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 534 населенных пункта.
ЭКСПОРТ
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
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