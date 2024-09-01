Ситуація в енергосистемі на 1 вересня: обмеження електропостачання діятимуть впродовж доби
Київ • УНН
Міненерго повідомляє про цілодобові обмеження електропостачання 1 вересня. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак та підготовкою до осінньо-зимового сезону.
У неділю, 1 вересня, обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.
Сьогодні планові графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго,
Деталі
Зазначається, що згідно з урядовою постановою, відключення не застосовуються до підприємств критичної інфраструктури, а також до тих, що імпортують понад 80% електроенергії для власного споживання.
Енергетики 24/7 працюють над ліквідацією наслідків останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Продовжується масштабна ремонтна кампанія, спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми та підготовку до осінньо-зимового сезону. Закликаємо всіх раціонально використовувати електроенергію,
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
- Дніпропетровська область: внаслідок бойових дій на підстанції виникло загоряння. При цьому вимикалась повітряна лінія та знеструмлювались побутові споживачі. Загоряння ліквідоване.
- Одеська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі у двох областях. Живлення частково відновлено.
СТАН МЕРЕЖ
- Київська область: через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія.
- Харківська область: з технологічних причин відключалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.
ЗНЕСТРУМЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
Минулої доби енергетики відновили живлення для 5694 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 534 населених пункти.
ЕКСПОРТ
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.
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