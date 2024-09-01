Ситуація в енергосистемі на 1 вересня: обмеження електропостачання діятимуть впродовж доби

ukenru
06:19 • 33260 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 85533 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 137811 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 187809 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 143291 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 127938 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 123967 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 161601 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76722 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84837 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
88 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 74703 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 68027 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 66069 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 66473 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 62095 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 41843 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 187839 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 161615 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 195546 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 529442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 1507 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 8259 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 18031 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 41973 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 40767 перегляди
Актуальне
Ситуація в енергосистемі на 1 вересня: обмеження електропостачання діятимуть впродовж доби

Ситуація в енергосистемі на 1 вересня: обмеження електропостачання діятимуть впродовж доби

Київ • УНН

 • 54111 перегляди

Міненерго повідомляє про цілодобові обмеження електропостачання 1 вересня. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак та підготовкою до осінньо-зимового сезону.

У неділю, 1 вересня, обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.

Сьогодні планові графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що згідно з урядовою постановою, відключення не застосовуються до підприємств критичної інфраструктури, а також до тих, що імпортують понад 80% електроенергії для власного споживання.

Енергетики 24/7 працюють над ліквідацією наслідків останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Продовжується масштабна ремонтна кампанія, спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми та підготовку до осінньо-зимового сезону. Закликаємо всіх раціонально використовувати електроенергію,

- додали у Міненерго.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

  • Дніпропетровська область: внаслідок бойових дій на підстанції виникло загоряння. При цьому вимикалась повітряна лінія та знеструмлювались побутові споживачі. Загоряння ліквідоване.
  • Одеська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі у двох областях. Живлення частково відновлено.

СТАН МЕРЕЖ

  • Київська область: через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія.
  • Харківська область: з технологічних причин відключалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

ЗНЕСТРУМЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ

Минулої доби енергетики відновили живлення для 5694 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 534 населених пункти.

ЕКСПОРТ

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

Ставка вирішила звільнити керівника “Укренерго” Кудрицького - ЗМІ30.08.24, 19:41 • 65921 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54