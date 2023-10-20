Ситуация в Авдеевке осложнилась: уже сутки продолжаются вражеские штурмы - Барабаш

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«Ситуация сложная, враг не оставляет попытки окружить Авдеевку и уже сутки штурмует – пошла новая волна, не менее мощная, чем была 10 и 11 октября. Они идут с большим количеством техники, по предварительным данным, не менее 50 единиц техники было сожжено за сутки на нашем направлении, включая очередной Су-25. Это уже пятый на нашем направлении. Большая благодарность за это ребятам, потому что вражеская авиация приносит большой вред громаде», - сказал Барабаш.

Детали

Он сообщил, что украинские защитники держат позиции, несмотря на давление врага.

Военное обострение также повлияло на эвакуацию: люди, которые были записаны на эвакуацию на вчера, отказались ехать. Перед тем из города вывозили по несколько человек в день – от 4 до 10 человек. 1601 человек все еще остается в городе.

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