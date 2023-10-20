Ситуация в Авдеевке осложнилась: уже сутки продолжаются вражеские штурмы - Барабаш

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 3614 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 19539 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 95612 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 55183 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 77919 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 220530 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75912 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124581 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167965 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155857 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.3м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 98335 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 93353 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 140943 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 64909 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 17367 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 95625 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 142958 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 220543 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 273620 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 324891 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 8532 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 18790 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 66285 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57465 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55855 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Ситуация в Авдеевке осложнилась: уже сутки продолжаются вражеские штурмы - Барабаш

Киев • УНН

 • 1189425 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Враг усилил давление и возобновил попытки окружить Авдеевку в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.

Ситуация в Авдеевке осложнилась: уже сутки продолжаются вражеские штурмы - Барабаш

Цитата

«Ситуация сложная, враг не оставляет попытки окружить Авдеевку и уже сутки штурмует – пошла новая волна, не менее мощная, чем была 10 и 11 октября. Они идут с большим количеством техники, по предварительным данным, не менее 50 единиц техники было сожжено за сутки на нашем направлении, включая очередной Су-25. Это уже пятый на нашем направлении. Большая благодарность за это ребятам, потому что вражеская авиация приносит большой вред громаде», - сказал Барабаш.

Детали

Он сообщил, что украинские защитники держат позиции, несмотря на давление врага.

Военное обострение также повлияло на эвакуацию: люди, которые были записаны на эвакуацию на вчера, отказались ехать. Перед тем из города вывозили по несколько человек в день – от 4 до 10 человек. 1601 человек все еще остается в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Залужный посетил Авдеевку: обсудил с командирами бригад первоочередные потребности подразделений

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04