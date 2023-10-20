Ситуація в Авдіївці ускладнилася: уже добу тривають ворожі штурми - Барабаш

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«Ситуація складна, ворог не полишає спроби оточити Авдіївку і вже добу штурмує – пішла нова хвиля, не менш потужна, ніж була 10 та 11 жовтня. Вони йдуть з великою кількістю техніки, за попередніми даними, не менше 50 одиниць техніки було спалено за добу на нашому напрямку, включно з черговим Су-25. Це вже п’ятий на нашому напрямку. Велика подяка за це хлопцям, бо ворожа авіація приносить великої шкоди громаді», - сказав Барабаш.

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Він повідомив, що українські оборонці тримають позиції попри тиск ворога.

Військове загострення також вплинуло на евакуацію: люди, які були записані на евакуацію на вчора, відмовилися їхати. Перед тим з міста вивозили кількох людей на день – від 4 до 10 осіб. 1601 особа все ще залишається в місті.

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