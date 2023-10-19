Залужний відвідав Авдіївку: обговорив з командирами бригад першочергові потреби підрозділів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку. Він разом з командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів, передає УНН.
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«На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію», - повідомив Залужний у Telegram.
Він зазначив, що попри все, українські воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.
«Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів», - розповів Залужний.
За його словами, також була проведена робота на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії.
«Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну. Разом - до Перемоги!», - наголосив Залужний.
Доповнення
Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в селі Красногорівка на Авдіївському напрямку та додав, що це не остаточні цифри й втрати можуть бути більшими.