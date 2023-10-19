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Залужный посетил Авдеевку: обсудил с командирами бригад первоочередные потребности подразделений

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку. Он вместе с командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений, передает УНН.

Залужный посетил Авдеевку: обсудил с командирами бригад первоочередные потребности подразделений

Цитата

«На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас - это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию», - сообщил Залужный в Telegram.

Он отметил, что несмотря на все, украинские воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

«С командующими и командирами бригад, которые выполняют задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений», - рассказал Залужный.

По его словам, также была проведена работа на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия.

«Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях. Спасибо каждой бригаде, всем защитникам, кто в бою за Украину. Вместе - к Победе!» - отметил Залужный.

Дополнение

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что российские оккупанты потеряли не менее 63 единиц военной техники в селе Красногоровка на Авдеевском направлении и добавил, что это не окончательные цифры и потери могут быть больше. 

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