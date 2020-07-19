Ситуация в Карабахе: премьер Армении считает нужным выйти из "круговорота" обвинений с Азербайджаном

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95426 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107819 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112685 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143158 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113983 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136912 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103248 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102722 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104981 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече с руководящим составом Министерства обороны и Вооруженных сил страны, сообщается на сайте главы правительства республики, отмечает УНН.

Говоря о продолжающемся конфликте с Азербайджаном, Пашинян заявил о необходимости “выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня”. “Что касается дальнейших действий, то наша позиция остается прежней”, — отметил премьер.

По его словам, нужно продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, “и Азербайджан должен наконец занять конструктивную позицию”.

Комментируя заявление представителя Минобороны Азербайджана о способности Баку нанести удар по атомной электростанции вблизи армянского города Мецамор, Пашинян сказал, что эти слова являются угрозой совершения теракта и должны получить соответствующую международную реакцию. “Правда, Армения может обеспечить свою безопасность, в том числе Мецаморской АЭС”, — добавил премьер.

Справка: 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе начались боевые столкновения между вооруженными силами двух стран. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе страны понесли потери среди военных и гражданских лиц — всего погибли около 20 человек. Через два дня Баку и Ереван заявили о стабилизации обстановки, но позднее обстрелы возобновились.

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