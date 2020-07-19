Ситуация в Карабахе: премьер Армении считает нужным выйти из "круговорота" обвинений с Азербайджаном
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече с руководящим составом Министерства обороны и Вооруженных сил страны, сообщается на сайте главы правительства республики, отмечает УНН.
Говоря о продолжающемся конфликте с Азербайджаном, Пашинян заявил о необходимости “выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня”. “Что касается дальнейших действий, то наша позиция остается прежней”, — отметил премьер.
По его словам, нужно продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, “и Азербайджан должен наконец занять конструктивную позицию”.
Комментируя заявление представителя Минобороны Азербайджана о способности Баку нанести удар по атомной электростанции вблизи армянского города Мецамор, Пашинян сказал, что эти слова являются угрозой совершения теракта и должны получить соответствующую международную реакцию. “Правда, Армения может обеспечить свою безопасность, в том числе Мецаморской АЭС”, — добавил премьер.
Справка: 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе начались боевые столкновения между вооруженными силами двух стран. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе страны понесли потери среди военных и гражданских лиц — всего погибли около 20 человек. Через два дня Баку и Ереван заявили о стабилизации обстановки, но позднее обстрелы возобновились.