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Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії вважає за потрібне вийти з "колообігу" звинувачень з Азербайджаном

Київ • УНН

 • 16246 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що необхідно створити міжнародну систему моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню на кордоні з Азербайджаном. Про це він заявив на зустрічі з керівним складом Міністерства оборони та Збройних сил країни, повідомляється на сайті глави уряду республіки, зазначає УНН.

Говорячи про триваючий конфлікті з Азербайджаном, Пашинян заявив про необхідність “вийти з колообігу постійних заяв про порушення режиму припинення вогню”. “Що стосується подальших дій, то наша позиція залишається незмінною”, — зазначив прем’єр.

За його словами, потрібно продовжити переговорний процес в рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ, “і Азербайджан повинен нарешті зайняти конструктивну позицію”.

Коментуючи заяву представника Міноборони Азербайджану про здатність Баку нанести удар по атомній електростанції поблизу вірменського міста Мецамор, Пашинян сказав, що ці слова є погрозою здійснення теракту і повинні отримати відповідну міжнародну реакцію. “Правда, Вірменія може забезпечити свою безпеку, в тому числі Мецаморської АЕС”, — додав прем’єр.

Довідка: 12 липня на кордоні Азербайджану і Вірменії у Товузському районі почалися бойові зіткнення між збройними силами двох країн. У боях застосовувалися артилерія і інша важка зброя. Обидві країни зазнали втрат серед військових і цивільних осіб — всього загинули близько 20 осіб. Через два дні Баку і Єреван заявили про стабілізацію обстановки, але пізніше обстріли поновилися.

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