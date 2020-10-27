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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59519 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 84846 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103358 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122599 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100025 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101057 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103605 просмотра

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Ситуация в Карабахе: Азербайджан заявил о "праве уничтожать военные объекты врага, где они бы не находились"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Азербайджан заявил о своем праве наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам вне зависимости от их местонахождения. Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении министерства обороны и Госпогранслужбы республики, отмечает УНН.

“Азербайджан обладает правом уничтожать любые военные объекты, угрожающие его территории, независимо от их месторасположения”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны.

В сообщении утверждается, что “Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы”. “Руководство Армении должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные суверенные территории Азербайджана”, — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Азербайджан придерживается нового режима гуманитарного прекращения огня, “сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры”.

Видео ВС Азербайджана:

Добавим, Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое, третье по счету с момента обострения конфликта, гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября.

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