Ситуация в Карабахе: Азербайджан заявил о "праве уничтожать военные объекты врага, где они бы не находились"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Азербайджан заявил о своем праве наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам вне зависимости от их местонахождения. Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении министерства обороны и Госпогранслужбы республики, отмечает УНН.
“Азербайджан обладает правом уничтожать любые военные объекты, угрожающие его территории, независимо от их месторасположения”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны.
В сообщении утверждается, что “Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы”. “Руководство Армении должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные суверенные территории Азербайджана”, — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Азербайджан придерживается нового режима гуманитарного прекращения огня, “сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры”.
Видео ВС Азербайджана:
Добавим, Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое, третье по счету с момента обострения конфликта, гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября.