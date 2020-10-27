Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив про "право знищувати військові об'єкти ворога, де вони б не знаходилися"

“Азербайджан має право знищувати будь-які військові об’єкти, які загрожують його території, незалежно від їх місця розташування”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міноборони.

У повідомленні стверджується, що “Вірменія цілеспрямовано нагнітає ситуацію на різних напрямках фронту, особливо на відновлених ділянках державного кордону”. “Керівництво Вірменії має усвідомити і змиритися з тим, що відновлені державні кордони не є зоною конфлікту, а є визнаною міжнародною спільнотою державним кордоном, що визначає повноправні суверенні території Азербайджану”, — йдеться в заяві. У ній також зазначається, що Азербайджан дотримується нового режиму гуманітарного припинення вогню, “стримано ставиться до провокацій противника по всьому фронту і приймає лише адекватні заходи”.

Відео ЗС Азербайджану:

Додамо, Азербайджан і Вірменія 25 жовтня за посередництва США узгодили нове, третє за рахунком з моменту загострення конфлікту, гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі, яке повинно було вступити в силу 26 жовтня.