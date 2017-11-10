Ситуация на Приморском направлении в зоне АТО обострилась

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63737 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67328 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57786 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97138 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100580 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129151 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116058 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Актуальное
Ситуация на Приморском направлении в зоне АТО обострилась

Ситуация на Приморском направлении в зоне АТО обострилась

Киев  •  УНН

 • 8294 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Приморском направлении ситуация остается напряженной. Враг продолжает обострять ситуацию, регулярно гвоздя из всех видов оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Так, украинские позиции вблизи поселка Водяное испытывают обстрелов каждый день. Боевики палят из запрещенного оружия, пытаясь огнем прикрыть усиления своих позиций. Применяет минометы 120-го и 82-го калибров, СПГ, крупнокалиберные пулеметы, БМП. К счастью, потерь среди военнослужащих нет. Украинские защитники дают адекватный ответ врагу, прекращая таким образом попытки врага подойти ближе к нашим позициям.

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Украинские военные говорят, что в результате вражеских обстрелов часто подвергается разрушениям и поселок Водяное. Из-за опасений за свою жизнь и здоровье и разрушенную инфраструктуру, почти все местные жители давно покинули поселок. Остались жить в Водяное менее двух десятков человек.

Напомним, боевики обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Водяного.

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