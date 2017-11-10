Ситуация на Приморском направлении в зоне АТО обострилась

Так, украинские позиции вблизи поселка Водяное испытывают обстрелов каждый день. Боевики палят из запрещенного оружия, пытаясь огнем прикрыть усиления своих позиций. Применяет минометы 120-го и 82-го калибров, СПГ, крупнокалиберные пулеметы, БМП. К счастью, потерь среди военнослужащих нет. Украинские защитники дают адекватный ответ врагу, прекращая таким образом попытки врага подойти ближе к нашим позициям.

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Украинские военные говорят, что в результате вражеских обстрелов часто подвергается разрушениям и поселок Водяное. Из-за опасений за свою жизнь и здоровье и разрушенную инфраструктуру, почти все местные жители давно покинули поселок. Остались жить в Водяное менее двух десятков человек.

Напомним, боевики обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Водяного.