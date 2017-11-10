Ситуація на Приморському напрямку в зоні АТО загострилась

Так, українські позиції поблизу селища Водяне зазнають обстрілів чи не щодня. Бойовики гатять із забороненої зброї, намагаючись вогнем прикрити посилення своїх позицій. Застосовує міномети 120-го та 82-го калібрів, СПГ, крупнокаліберні кулемети, БМП. На щастя, втрат серед військовослужбовців немає. Українські захисники дають адекватну відповідь ворогу, припиняючи таким чином намагання ворога підійти ближче до наших позицій.

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Українські вояки говорять, що внаслідок ворожих обстрілів часто зазнає руйнувань і селище Водяне. Через побоювання за власне життя і здоров’я та зруйновану інфраструктуру, майже всі місцеві жителі давно покинули селище. Залишились жити у Водяному менше двох десятків людей.

Нагадаємо, бойовики обстріляли із 120-мм мінометів житлові квартали Водяного.