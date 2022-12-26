Ситуация на передовой: Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Кременной

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. На этом направлении тяжелая ситуация, где оккупанты тратят все ресурсы, чтобы отбросить ВСУ как можно дальше.

Об этом во время вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы — а это значительные ресурсы, — чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, „минусовать“ их”, — сказал Президент.

Глава отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов на Донбасе. Он отметил, что этих россиян используют для обмена на украинцев.

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Также Гарант отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на лиманском направлении.

Напомним

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Бахмут Донецкой области посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, а также встретился с украинскими военными и вручил государственные награды.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сведении по 21 декабря 2022 написал, что из 1 октября по 20 декабря русские, в непрерывных боях смогли занять на окрестностях Бахмута территорию в 192 кв. км.

                  

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