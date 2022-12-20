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Зеленский в Бахмуте: в ОП показали фото

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Бахмут Донецкой области посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, а также встретился с украинскими военными и вручил государственные награды. Детали визита и фото обнародовали в Офисе Президента, пишет УНН.

Цитата

"Глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям", - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский, находясь в районе ведения боевых действий, также поблагодарил украинских воинов за их мужество, стойкость и крепость. Он вручил государственные награды воинам механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области, который называют самой горячей точкой на фронте.

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