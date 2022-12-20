Зеленский в Бахмуте: в ОП показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Бахмут Донецкой области посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, а также встретился с украинскими военными и вручил государственные награды. Детали визита и фото обнародовали в Офисе Президента, пишет УНН.
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"Глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям", - говорится в сообщении.
Детали
Зеленский, находясь в районе ведения боевых действий, также поблагодарил украинских воинов за их мужество, стойкость и крепость. Он вручил государственные награды воинам механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области, который называют самой горячей точкой на фронте.