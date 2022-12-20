Зеленський у Бахмуті: в ОП показали фото

Цитата

"Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій", - йдеться в повідомленні ОП.

Деталі

Зеленський, перебуваючи в районі ведення бойових дій, як вказано, також подякував українським воїнам за їх мужність, стійкість та міцність. Він вручив державні нагороди воїнам механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, який називають найгарячішою точкою на фронті.