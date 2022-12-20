Зеленський у Бахмуті: в ОП показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бахмуту Донецької області відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, а також зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди. Деталі візиту і фото оприлюднили в Офісі Президента.
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"Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій", - йдеться в повідомленні ОП.
Деталі
Зеленський, перебуваючи в районі ведення бойових дій, як вказано, також подякував українським воїнам за їх мужність, стійкість та міцність. Він вручив державні нагороди воїнам механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, який називають найгарячішою точкою на фронті.