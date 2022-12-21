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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Росіяни під Бахмутом за три місяці зайняли 192 кв. км. — ISW

Росіяни під Бахмутом за три місяці зайняли 192 кв. км. — ISW

Київ • УНН

 • 986240 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні пише, що з 1 жовтня по 20 грудня росіяни, в безперервних боях змогли зайняти на околицях Бахмута територію в 192 кв. км. Про це інформує УНН.

Деталі

У жовтні росіяни, за оцінкою ISW, зайняли 100 кв. км, а з початку листопада до 20 грудня – 92 кв. км.

"Темп просування росіян в районі Бахмута в останні 50 днів приблизно дорівнює темпу їх просування в жовтні. Російські джерела, ймовірно, продовжать брехливо стверджувати, що російські сили захоплюють значні території в районі Бахмута", - пишуть аналітики ISW, у протиріч росіянам, які пишуть, що наступ під Бахмутом пришвидшився.

На початку зведення Інститут вивчення війни пише, крім іншого, про вчорашню заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Сергія Наєва про те, що загроза нового вторгнення з Білорусі поступово наростає. ISW, як і раніше, вважає таке вторгнення на цей час малоймовірним і провальним.

               

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