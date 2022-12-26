Штурмовики 108 батальйону за добу взяли в полон 10 росіян, ще частину знищили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 25 грудня полонили 10 рашистів та ще "максимальну кількість" відправили на той світ, пише УНН.
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"Коли в Україні та всьому Світі святкують свято Різдва Христового, гірські штурмовики 108 ОГШБ провели штурми позицій рашистів, в результаті яких було знищено максимум окупантів та взято в полон 10 рюнкових чмонь", — йдеться у повідомленні.
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Загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого по 25 грудня орієнтовно становлять 102 050 осіб.