За добу українські захисники знищили понад 600 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. За даними Генерального штабу Збройних сил України протягом доби було знищено 620 російських військових, повідомляє УНН.
Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно тепер становлять 102 050 осіб.
Крім того, знищено:
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- танків ‒ 3011 (+5) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
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- артилерійських систем – 1991 (+3) од,
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- РСЗВ– 418 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
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- літаків – 283 (+0) од,
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- гелікоптерів– 267 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
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- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
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- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
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