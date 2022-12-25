За сутки украинские защитники уничтожили более 600 оккупантов

Общие боевые потери личного состава противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно теперь составляют 102 050 человек.



Кроме того, уничтожено:



танков ‒ 3011 (+5) ед,



боевых бронированных машин – 6010 (+16) ед,



артиллерийских систем – 1991 (+3) ед,



РСЗВ–418 (+0) ед,



средства ПВО – 212 (+0) ед,



самолетов – 283 (+0) ед,



вертолетов– 267 (+0) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня –1706(+0),



крылатые ракеты – 653(+0),



корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) ед,



специальная техника – 178 (+0).

