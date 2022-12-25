За сутки украинские защитники уничтожили более 600 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в течение суток было уничтожено 620 российских военных, сообщает УНН.
Общие боевые потери личного состава противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно теперь составляют 102 050 человек.
Кроме того, уничтожено:
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- танков ‒ 3011 (+5) ед,
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- боевых бронированных машин – 6010 (+16) ед,
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- артиллерийских систем – 1991 (+3) ед,
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- РСЗВ–418 (+0) ед,
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- средства ПВО – 212 (+0) ед,
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- самолетов – 283 (+0) ед,
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- вертолетов– 267 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня –1706(+0),
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- крылатые ракеты – 653(+0),
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- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) ед,
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- специальная техника – 178 (+0).
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