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Ситуація на передовій: Зеленський розповів про ситуацію у Бахмуті та Кремінній

Ситуація на передовій: Зеленський розповів про ситуацію у Бахмуті та Кремінній

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, потребують зараз максимуму сил і концентрації. На цьому напрямку тяжка ситуація, де окупанти витрачають усі ресурси, аби відкинути ЗСУ якомога далі.

Про це під час вечірнього звернення розповів Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси — а це значні ресурси, — щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, „мінусувати“ їх”, — сказав Президент.

Глава відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Він зауважив, що цих росіян використають для обміну на українців.

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Також Гарант відзначив 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

Нагадаємо

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бахмуту Донецької області відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, а також зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в зведенні за 21 грудня 2022 року написав, що з 1 жовтня по 20 грудня росіяни, в безперервних боях змогли зайняти на околицях Бахмута територію в 192 кв. км.

                      

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