Ситуація на передовій: Зеленський розповів про ситуацію у Бахмуті та Кремінній

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“Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси — а це значні ресурси, — щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, „мінусувати“ їх”, — сказав Президент.

Глава відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Він зауважив, що цих росіян використають для обміну на українців.

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Також Гарант відзначив 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

Нагадаємо

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бахмуту Донецької області відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, а також зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в зведенні за 21 грудня 2022 року написав, що з 1 жовтня по 20 грудня росіяни, в безперервних боях змогли зайняти на околицях Бахмута територію в 192 кв. км.