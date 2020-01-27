Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях насчитали 220 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Утром в понедельник, 27 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 220 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
Кроме этого на КПВВ "Новотроицкое" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался "договориться" относительно беспрепятственного пересечения линии разграничения. На такое предложение лицо получили от пограничников категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 29,7 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08:00 до 17:00.
Напомним, с начала проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей пиротехнические подразделения изъяли и обезвредили 33 838 взрывоопасных предметов.