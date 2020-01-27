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Ситуація на КПВВ у зоні ООС: в чергах нарахували 220 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Зранку в понеділок, 27 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 220 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. 

Ситуація на КПВВ у зоні ООС: в чергах нарахували 220 автівок

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/35; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 30/30; "Гнутове" – 20/10", - йдеться в повідомленні. 

Крім цього на КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин намагався "домовитися" щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримали від прикордонників категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Минулої доби інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 29,7 тисячі осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів.

Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08:00 до 17:00.

Нагадаємо, з початку проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 33 838 вибухонебезпечних предметів.

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