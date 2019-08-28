Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях находились более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Утром в среду, 28 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях застряли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06:00 до 20:00.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и существенно увеличился. В общем через КПВВ последовало 51,5 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств.
Напомним, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают демонтаж и вывоз инженерных заграждений и бетонных конструкций в районе КПВВ "Станица Луганская", впрочем пиротехники не могут осмотреть поврежденный мост.