ДСНС: через бойовиків огляд мосту під Станицею Луганською поки неможливий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують демонтаж і вивезення інженерних загороджень та бетонних конструкцій у районі КПВВ "Станиця Луганська", утім піротехніки не можуть оглянути пошкоджений міст у цьому районі через відсутність гарантій безпеки з боку представників російської окупаційної адміністрації. Про це повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін у Facebook, передає УНН.
"Рятувальники ДСНС продовжують ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець в районі КПВВ "Станиця Луганська". Підрозділами Служби, зокрема, демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції. З огляду на відсутність гарантій безпеки з боку представників російської окупаційної адміністрації, наші піротехніки не можуть провести обстеження пошкоджених конструкцій мостової споруди та місцевості в районі запланованих ремонтно-відновлювальних робіт", - повідомив Чечоткін.
Раніше в СЦКК заявили, що бойовики імітують демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською.