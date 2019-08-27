ГСЧС: из-за боевиков осмотр моста под Станицей Луганской пока невозможен

"Спасатели ГСЧС продолжают ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец в районе КПВВ "Станица Луганская". Подразделениями Службы, в частности, демонтируются и вывозятся инженерные заграждения и бетонные конструкции. Учитывая отсутствие гарантий безопасности со стороны представителей российской оккупационной администрации, наши пиротехники не могут провести обследование поврежденных конструкций мостового сооружения и местности в районе запланированных ремонтно-восстановительных работ", - сообщил Чечеткин.

Ранее в СЦКК заявили, что боевики имитируют демонтаж фортификаций под Станицей Луганской.