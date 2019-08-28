Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах перебували понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Зранку в середу, 28 серпня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі у чергах застрягли 210 автівок. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 40/20; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06:00 до 20:00.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та суттєво збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 51,5 тисячі осіб та 5,8 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують демонтаж і вивезення інженерних загороджень та бетонних конструкцій у районі КПВВ "Станиця Луганська", утім піротехніки не можуть оглянути пошкоджений міст.