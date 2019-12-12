Ситуация на КПВВ в зоне ООС: более 260 автомобилей насчитали в очередях

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены промышленные товары и товары медицинского назначения общим весом 23,95 тонны.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 37,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.

Напомним, на участке разведения № 1 между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" перевезено более 2600 человек.