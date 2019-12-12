Ситуація на КПВВ у зоні ООС: понад 260 автівок нарахували в чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зранку в четвер, 12 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 265 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/60; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 25/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено промислові товари та товари медичного призначення загальною вагою 23,95 тонни.
За минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку залишалась на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 37,4 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів.
Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
Нагадаємо, на ділянці розведення № 1 між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" перевезено понад 2600 осіб.