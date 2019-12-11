У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Донбасі на ділянці розведення № 1 між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" перевезено понад 2600 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“На ділянці розведення № 1 ситуація стабільна. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ „Станиця Луганська“ здійснюється автобусом (23 рейси) та двома електромобілями (17 рейсів). Перевезено понад 2600 осіб. Також, продовжують свою діяльність співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста”, — йдеться в повідомленні.
Також, представники ДСНС України постійно проводять обстеження місцевості з обох боків дороги на наявність вибухонебезпечних предметів.
“На ділянках розведення № 2 та № 3 тривають заходи щодо дотримання режиму тиша. Обстановка залишається стабільною”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, є поранений.