В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Донбассе на участке разведения № 1 между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" перевезено более 2600 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"На участке разведения № 1 ситуация стабильная. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом (23 рейса) и двумя электромобилями (17 рейсов). Перевезено более 2600 человек. Также, продолжают свою деятельность сотрудники Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Также, представители ГСЧС Украины постоянно проводят обследование местности с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов.
"На участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина. Обстановка остается стабильной", - отмечается в сообщении.
Напомним, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, есть раненый.