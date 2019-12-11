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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102737 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Донбассе на участке разведения № 1 между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" перевезено более 2600 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"На участке разведения № 1 ситуация стабильная. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом (23 рейса) и двумя электромобилями (17 рейсов). Перевезено более 2600 человек. Также, продолжают свою деятельность сотрудники Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Также, представители ГСЧС Украины постоянно проводят обследование местности с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов.

"На участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина. Обстановка остается стабильной", - отмечается в сообщении.

Напомним, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, есть раненый.

Украинские Национальные Новости

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