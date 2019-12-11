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ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню, є поранений

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики порушили взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів “Нормандської четвірки”. В результаті обстрілів один український військовий поранений. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

“Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів „Нормандської четвірки“ у Франції. Так, впродовж поточної доби, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики здійснили 2 обстріли укріплень Об’єднаних сил: біля Новомихайлівки — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Павлополя — з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

“1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: неподалік Зайцевого — з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, під час зустрічі у “нормандському форматі” країни-учасниці домовились щодо припинення вогню на Донбасі до Нового року.

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