ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня, есть раненый

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела укреплений Объединенных сил: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы договорились о прекращении огня на Донбассе до Нового года.