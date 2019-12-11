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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 62951 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 35563 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня, есть раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики нарушили взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки". В результате обстрелов один украинский военный ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела укреплений Объединенных сил: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы договорились о прекращении огня на Донбассе до Нового года.

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