В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Утром в понедельник, 16 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 240 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50, "Марьинка" - 0/70, "Новотроицкое" - 20/50, "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Также пограничники отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился. В общем через КПВВ последовало 33,2 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.
Сегодня пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Напомним, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской.