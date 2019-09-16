У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Зранку в понеділок, 16 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 240 автомобілів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50, "Мар’їнка" – 0/70, "Новотроїцьке" – 20/50, "Гнутове" – 10/20", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники зазначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 33,2 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні пропускні операції у всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
Нагадаємо, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст у Станиці Луганській.