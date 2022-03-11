Ситуация в Киевской области: российские оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы и накапливать войска

Детали

Сейчас продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района.

Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Сегодня происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры на Макаровском направлении, из Бучи, Ворзеля, Микуличей, Немешаево, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей.

Наиболее опасные направления:

▪ Житомирская трасса

▪ буча - Ирпень - Гостомель

▪ Макаров

▪ север Вышгородского района.

Добавим

По Барышевке в Киевской области враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер". Удар пришелся по жилым домам.