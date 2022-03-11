Ситуация в Киевской области: российские оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы и накапливать войска
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру в Киевской области. Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами, пишет УНН со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.
Детали
Сейчас продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района.
Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
Сегодня происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры на Макаровском направлении, из Бучи, Ворзеля, Микуличей, Немешаево, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей.
Наиболее опасные направления:
▪ Житомирская трасса
▪ буча - Ирпень - Гостомель
▪ Макаров
▪ север Вышгородского района.
Добавим
По Барышевке в Киевской области враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер". Удар пришелся по жилым домам.