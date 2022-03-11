По Баришівці на Київщині ворог завдав ракетний удар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. По Баришівці на Київщині ворог завдав ракетний удар, попередньо, ракетою "Іскандер". Удар прийшовся по житлових будинках. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у п'ятницю, 11 березня, пише УНН.
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"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією ракетою «Іскандер» завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду", - повідомив голова ОДА у Telegram.
Деталі
За даними Олексія Кулеби, пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково.
"Попередньо, жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється", - додав голова ОДА.
Доповнення
Окупанти рано вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.
На аеродромі, що поблизу Луцька, пролунали вибухи. Відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об’єктах військового аеродрому Луцьк. Виявлено двоє загиблих-військовослужбовців. Поранено з тяжкими ступенями тяжкості - шість людей.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.