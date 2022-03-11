По Барышевке Киевской области враг нанес ракетный удар

Цитата

"По Барышевке осуществлен ракетный удар. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду", - сообщил председатель ОГА в Telegram.

Детали

По данным Алексея Кулебы, повреждено полностью 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

"Предварительно, жертв вследствие авиаудара нет. Информация уточняется", - добавил председатель ОГА.

Дополнение

Оккупанты рано утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что вблизи Луцка, раздались взрывы. Произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцк. Обнаружены двое погибших-военнослужащих. Ранены с тяжелыми степенями тяжести - шесть человек.

В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В Днепре, по предварительным данным, один погибший.