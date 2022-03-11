Ситуація на Київщині: російські загарбники продовжують обстрілювати житлові масиви та накопичувати війська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру у Київській області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами, пише УНН з посиланням на голову Київської ОДА Олексія Кулебу.
Деталі
Наразі тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.
Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.
Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Макарівського напрямку, Бучі, Ворзеля, Микуличей, Немішаєво, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей.
Найбільш небезпечні напрямки:
▪️Житомирська траса
▪️Буча – Ірпінь – Гостомель
▪️Макарів
▪️північ Вишгородського району.
Додамо
По Баришівці на Київщині ворог завдав ракетний удар, попередньо, ракетою "Іскандер". Удар прийшовся по житлових будинках.