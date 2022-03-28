Ситуация в Донецкой области: по всей линии фронта продолжаются бои

Детали

Как отметили, враг атакует, но не продвинулся. Блокада Мариуполя продолжается.

Также колонна автобусов, которая отправилась из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город — ее не пропускают.

Добавим

27 марта в Донецкой области российские оккупанты ночью обстреляли Светлодарскую территориальную общину, во время обстрела окраин загорелись трава и камыши. Повреждены несколько нежилых помещений.



