Ситуация в Донецкой области: по всей линии фронта продолжаются бои
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Донецкой области по всей линии соприкосновения ситуация стабильно напряженная. Как информирует УНН со ссылкой на сводку ОГА, сейчас продолжается блокада Мариуполя.
Детали
Как отметили, враг атакует, но не продвинулся. Блокада Мариуполя продолжается.
Также колонна автобусов, которая отправилась из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город — ее не пропускают.
Добавим
27 марта в Донецкой области российские оккупанты ночью обстреляли Светлодарскую территориальную общину, во время обстрела окраин загорелись трава и камыши. Повреждены несколько нежилых помещений.