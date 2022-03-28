Ситуація на Донеччині: по всій лінії фронту тривають бої
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Донецькій області по всій лінії зіткнення ситуація стабільно напружена. Як інформує УНН з посиланням на зведення ОДА, наразі триває блокада Маріуполя.
Деталі
Як наголосили, ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває.
Також колона автобусів, яка вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто — її не пропускають.
Додамо
27 березня у Донецькій області російські окупанти вночі обстріляли Світлодарську територіальну громаду, під час обстрілу околиць загорілися трава та очерет. Пошкоджено кілька нежитлових приміщень.